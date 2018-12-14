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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Все супер, очень внимательно и вдумчиво подходит к работе. Даже исправляет косяки других исполнителей. Очень ответственный исполнитель, таких мало.
Ответный отзыв
Заказчик дает подробное ТЗ. Быстро отвечает на возникающие в ходе работы вопросы. Предложения и замечания от исполнителя в процессе работы приветствует. Проверка и оплата выполненной работы без задержек. Комфортно сотрудничать с таким заказчиком. Рекомендую!
$3
10 баллов
5 лет назад
Отлично справилась с поставленной задачей. Сделано даже больше чем планировалось. Спасибо!
Ответный отзыв
От сотрудничества положительное впечатление. Понятная постановка задачи. Заказчик оперативно отвечает на возникающие вопросы. Оперативная оплата. Рекомендую!