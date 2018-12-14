LeraLavenda

Ольга LeraLavenda

 
39 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Нормально делай - нормально будет.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
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Все супер, очень внимательно и вдумчиво подходит к работе. Даже исправляет косяки других исполнителей. Очень ответственный исполнитель, таких мало.
Заказчик дает подробное ТЗ. Быстро отвечает на возникающие в ходе работы вопросы. Предложения и замечания от исполнителя в процессе работы приветствует. Проверка и оплата выполненной работы без задержек. Комфортно сотрудничать с таким заказчиком. Рекомендую!
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sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
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Отлично справилась с поставленной задачей. Сделано даже больше чем планировалось. Спасибо!
От сотрудничества положительное впечатление. Понятная постановка задачи. Заказчик оперативно отвечает на возникающие вопросы. Оперативная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв