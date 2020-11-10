Levshin_roman

Видеомонтаж роликов

Добрый день, меня зовут Роман. У нас небольшая семейная постпродакшн студия Vanilinfilms. Работаем с моим сыном , который занимается съемкой , монтажем перемонтажем, озвучиванием, наложением эффектов, звука. Работаем в Adobe Premiere pro. Постоянно повышаем квалификацию, участвуем в различных конкурсах. Я занимаюсь продюсированием нашей студии. С удовольствием возьмемся за любые ваши заказы, даже с небольшой стоимостью небольшого объема. Так как на YouDo нельзя загружать видеоролики, по запросу могу предоставить свои работы. Ответственность за свою работу и своевременность выполнения вашего заказа гарантируем. Качеством нашей работы вы останетесь довольны.