ОПЫТ РАБОТЫ
Общий стаж: 3 года
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Период работы: С сентября 2005 года по настоящее время
Должность: Цветокорректор (Полная занятость)
В компании: Кладезь-Букс, г. Москва
(Издательство. Книги по растениям, йоге, кулинарии и др.)
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Период работы: С апреля 2004 по август 2005 года
Должность: Фотодизайнер, фотограф, дизайнер (Полная занятость)
В компании: Фотостудия «Видеоблик», г. Москва
Должностные обязанности: • Цифровая фотография
• Сложная ретушь изображений
• Цветокоррекция
• Фотомонтаж
• Изготовление календарей с фотографиями заказчика
• Изготовление выпускных фотоальбомов
• Изготовление визиток
• Разработка логотипов, вывесок
ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение: МГППУ, г. Москва
Факультет: Психологического консультирования
Специальность: Психолог-консультант
КУРСЫ И ТРЕНИНГИ
Название курса: Работа в системе Adobe Illustrator CS
Учебное заведение: Центр компьютерного обучения «Специалист. РУ» при МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва)
Дата окончания: Январь 2005 года
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Название курса: Работа в системе Quark Xpress 5.0.
Учебное заведение: Центр компьютерного обучения «Специалист. РУ» при МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва)
Дата окончания: Январь 2005 года
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Название курса: Живопись и графика
Учебное заведение: Художественная студия "Око" (Москва)
Продолжительность: 1 год
Дата окончания: Май 2004 года
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Английский язык: Свободно владею
Немецкий язык: Базовый
Компьютерные навыки: • Свободное владение Adobe Photoshop
• Знание программ Adobe Illustrator CS, CorelDraw, Quark Xpress 5.0
• Опытный пользователь ПК (Windows, MS Office, Internet)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Занятия в свободное время: Фотография, живопись, спорт, туризм
Дополнительные сведения: ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ____________________________________________________________
• Английский язык – свободно
• Немецкий язык – со словарем