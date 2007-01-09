ОПЫТ РАБОТЫ

Общий стаж: 3 года

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Период работы: С сентября 2005 года по настоящее время

Должность: Цветокорректор (Полная занятость)

В компании: Кладезь-Букс, г. Москва

(Издательство. Книги по растениям, йоге, кулинарии и др.)

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Период работы: С апреля 2004 по август 2005 года

Должность: Фотодизайнер, фотограф, дизайнер (Полная занятость)

В компании: Фотостудия «Видеоблик», г. Москва

Должностные обязанности: • Цифровая фотография

• Сложная ретушь изображений

• Цветокоррекция

• Фотомонтаж

• Изготовление календарей с фотографиями заказчика

• Изготовление выпускных фотоальбомов

• Изготовление визиток

• Разработка логотипов, вывесок

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: МГППУ, г. Москва

Факультет: Психологического консультирования

Специальность: Психолог-консультант

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ

Название курса: Работа в системе Adobe Illustrator CS

Учебное заведение: Центр компьютерного обучения «Специалист. РУ» при МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва)

Дата окончания: Январь 2005 года

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Название курса: Работа в системе Quark Xpress 5.0.

Учебное заведение: Центр компьютерного обучения «Специалист. РУ» при МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва)

Дата окончания: Январь 2005 года

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Название курса: Живопись и графика

Учебное заведение: Художественная студия "Око" (Москва)

Продолжительность: 1 год

Дата окончания: Май 2004 года

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ

Английский язык: Свободно владею

Немецкий язык: Базовый

Компьютерные навыки: • Свободное владение Adobe Photoshop

• Знание программ Adobe Illustrator CS, CorelDraw, Quark Xpress 5.0

• Опытный пользователь ПК (Windows, MS Office, Internet)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Занятия в свободное время: Фотография, живопись, спорт, туризм

Дополнительные сведения: ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ____________________________________________________________

• Английский язык – свободно

• Немецкий язык – со словарем