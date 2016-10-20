Ретушер, обработка фото.
Обработка фото любой сложности и вида ретуши. Делаю работу качественно и в срок.
Примеры работ можно увидеть в моём портфолио.
Для более детальной информации пишите в ЛС или на почту [email protected]
Портфолио
- Модельные тесты237 просмотров
- Beauty retouching(6)139 просмотров
- Ретушь фото для журнала (2)302 просмотра
- Ретушь фото для журнала117 просмотров
- Beauty retouching(5)117 просмотров
- Обработка в стиле НЮ122 просмотра
- Beauty retouching(4)120 просмотров
- Фрида Кало. Обработка фото для журнала107 просмотров
- Ретушь для известного фотографа127 просмотров
- Street photo100 просмотров
- Beauty retouching(3)109 просмотров
- Beauty retouching(2)109 просмотров