Lidia_Kariba

Лидия Lidia_Kariba

 
33 годаУкраина/Кропивницкий
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Ретушер, обработка фото.

Обработка фото любой сложности и вида ретуши.  Делаю работу качественно и в срок. 

Примеры работ можно увидеть в моём портфолио.

 

Для более детальной информации пишите в ЛС или на почту [email protected]

Портфолио
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