Всем доброго времени суток!
Знакомимся!
Я, архитектор по образованию.
Занимаюсь архитектурным проектированием и дизайном интерьеров,
а так же концептуальной разработкой ландшафтных решений.
Очень люблю совою работу.
Есть мнение, что то, чему ты больше всего уделяешь времени,
и составляет большую часть тебя, - проектирование, это, наверное, 60% моего времени.
Остальное мое время , это семья и хобби.
За много лет практической деятельности,
разработала и апробировала методику работы с заказчиком,
на основании которой можно с высокой степенью вероятности,
уже при первичном эскизировании,
возможно выявить основные (реальные, действительные) его предпочтения.
Это исключает многотрудный поиск вариантов,
и значительно сокращает время проектирования.
Не все мои работы, но многие из них Вы можете найти по ссылке,
на указанном сайте.
Творческих знакомств и позитива всем!
С Уважением!