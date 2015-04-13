Архитектор - дизайнер

Всем доброго времени суток!

Знакомимся!

Я, архитектор по образованию.

Занимаюсь архитектурным проектированием и дизайном интерьеров,

а так же концептуальной разработкой ландшафтных решений.

Очень люблю совою работу.

Есть мнение, что то, чему ты больше всего уделяешь времени,

и составляет большую часть тебя, - проектирование, это, наверное, 60% моего времени.

Остальное мое время , это семья и хобби.

За много лет практической деятельности,

разработала и апробировала методику работы с заказчиком,

на основании которой можно с высокой степенью вероятности,

уже при первичном эскизировании,

возможно выявить основные (реальные, действительные) его предпочтения.

Это исключает многотрудный поиск вариантов,

и значительно сокращает время проектирования.

Не все мои работы, но многие из них Вы можете найти по ссылке,

на указанном сайте.

Творческих знакомств и позитива всем!

С Уважением!