Получила образование в сфере рекламы и дизайна, продолжаю повышать квалификацию.
В портфолио представлено некоторое количество проектов как собственных, так и коммерческих( прошлое место работы).
Открыта для проектов для пополнения клиентской базы и портфолио, а так же для сотрудничества на постоянной основе.
Ценю креативность и ответственность, что также предлагаю вам от себя
Помогу чем смогу, чем не смогу - не помогу, но скажу чётко об этом, ведь предупреждён - вооружен.
Правки - наше все, и если они обоснованы, донесены адекватно до меня - и 20-тая будет не так страшна( но увлекаться не нужно, чаще хватает одной) ( ´ ▿ ` )
Логотипы, Фирменные стили, рекламная графика и многое другое, напишите мне для уточнения деталей заказа и будем работать :)
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