Фрилансер в сфере дизайна, могу отрисовать макет разной сложности от рекламных, до стилистических.

Получила образование в сфере рекламы и дизайна, продолжаю повышать квалификацию.

В портфолио представлено некоторое количество проектов как собственных, так и коммерческих( прошлое место работы).

Открыта для проектов для пополнения клиентской базы и портфолио, а так же для сотрудничества на постоянной основе.

Ценю креативность и ответственность, что также предлагаю вам от себя

Помогу чем смогу, чем не смогу - не помогу, но скажу чётко об этом, ведь предупреждён - вооружен.

Правки - наше все, и если они обоснованы, донесены адекватно до меня - и 20-тая будет не так страшна( но увлекаться не нужно, чаще хватает одной) ( ´ ▿ ` )



Логотипы, Фирменные стили, рекламная графика и многое другое, напишите мне для уточнения деталей заказа и будем работать :)