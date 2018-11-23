Дизыйнер-архитектор, 3D-визуализатор

Дизайнер Архитектор Проектировщик

 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРАРЕМОНТАВТОРСКИЙ НАДЗОР  ПРОЕКТЫ ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

http://design-don.ru/

✔Дизайн интерьера

✔ 3D визуализация экстерьера/интерьера/предметная;

✔ Архитектурное проектирование;

✔ Проект перепланировки;

✔ Проектирование смежных разделов;

✔ Анимационная 3D-презентация.

Дипломированный архитектор-проектировщик. Окончила Ростовский Государственный Строительный Университет с отличием. Отличное окончание курсов ЛУР и краткого курса школы дизайна "Артум".

Воплощу в жизнь даже самые необычные задумки и идеи заказчиков!