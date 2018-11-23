Дизыйнер-архитектор, 3D-визуализатор
Дизайнер Архитектор Проектировщик
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРАРЕМОНТАВТОРСКИЙ НАДЗОР ПРОЕКТЫ ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
✔Дизайн интерьера
✔ 3D визуализация экстерьера/интерьера/предметная;
✔ Архитектурное проектирование;
✔ Проект перепланировки;
✔ Проектирование смежных разделов;
✔ Анимационная 3D-презентация.
Дипломированный архитектор-проектировщик. Окончила Ростовский Государственный Строительный Университет с отличием. Отличное окончание курсов ЛУР и краткого курса школы дизайна "Артум".
Воплощу в жизнь даже самые необычные задумки и идеи заказчиков!
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Портфолио
- Дизайн соляной комнаты "Зимняя сказка" в Питере319 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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