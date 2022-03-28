Копирайтер начинающий, рерайтинг, контент-менеджер.

Обычная девушка с необычным подходом к вещам (что-то на креативном)

С детства было увлечение - много читать, теперь моё увлечение - копать (если надо, и лопатой тоже!) Копать информацию, искать, штудировать, цеплять и таки добраться до этой самой золотой жилы в тонне песка! Так найти - это одно, а дальше - больше и увлекательней...

В тандеме с богатым воображением мой мозг творит всякие креативные штуки.

Всегда стараюсь развиваться творчески, очень трепетно и внимательно отношусь к деталям по жизни: к эмоциям, к ощущениям, к словам, к людям. Поэтому информации в голове просто горы, а выкинуть жалко.

Что ж, предлагаю сотрудничество. Доверьте мне ваше ТЗ и вы пожалеете! (..что не сделали этого раньше:))

P.S. Легко схожусь с людьми, стараюсь всегда максимально понимать собеседника. Надеюсь, не поругаемся. А если вдруг получится, я занесу это в красную книгу своей жизни!))

На данный момент люблю делать вкусными обыденные и простые рассказы. И еще веду страничку сестры по теме парикмахер/барбер.