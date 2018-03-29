Переводы | Написание контрольных и сочинений | Репетитор
Репетитор и переводчик, влюбленный в английский язык
Что я могу вам предложить?
- Занятия английским по Skype для ребят от 3-х лет и до бесконечности;
- Переводы текстов в языковой паре английский-русский; русский-английский. Тематика текстов: художественные, технические, юридические;
- Написание контрольных работ и тестов для школьников и студентов по предметам английский язык и литература;
- Написание сочинений
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