LinaRed

Ангелина LinaRed

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Переводы | Написание контрольных и сочинений | Репетитор

Репетитор и переводчик, влюбленный в английский язык

Что я могу вам предложить? 

  • Занятия английским по Skype для ребят от 3-х лет и до бесконечности;
  • Переводы текстов в языковой паре английский-русский; русский-английский. Тематика текстов: художественные, технические, юридические;
  • Написание контрольных работ и тестов для школьников и студентов по предметам английский язык и литература;
  • Написание сочинений