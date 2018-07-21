Lineaarchitcts

Приятно познакомиться! Я представляю архитектурную студию В Армении.Архитектурное проектирование – предоставляем макеты зданий различного назначения, которые гармонично впишутся в архитектуру населенного пункта. Архитектура зданий и сооружений – оформляем эскизы общего вида и составляющих частей зданий с учетом всех нюансов. Дизайн интерьеров / экстерьеров – сделаем комплексный дизайн-проект интерьера дома, квартиры, офиса, а также фасада здания и придомовой территории. Как мы можем работать? Мы познакомимся с клиентом, узнаем об объекте и послушаем пожелания клиента. Мы ценим объектный анализ, оцениваем пространственно-технические ситуации, определяем эту концепцию. мы готовы для реализации проекта, только когда мы видим самый высокий уровень удовлетворенности клиентов в глазах клиента, но до этого мы сотрудничаем, адаптируем и оптимизируем его.