LittleDjaga

Образование:
2000-2005 - Московский Государственный Университет Леса (МГУЛ)
Квалификация - Инженер (диплом с отличием)
Опыт работы:
11.2005 - 05.2006 Работа на дому
Web-мастер,контент-менеджер, HTML верстальщик
1. Разработка и администрирование сайта http://www.gimmick.jino-net.ru
(HTML верстка, разработка дизайна сайта, контент-менеджмент)
2. Модерирование на форуме http://www.lesteh.ru/forum
3. Разработка и администрирование сайта http://complainer.eleph.org (Дизайн полностью,HTML верстка, модернизация Гостевой,контент-менеджмент)
4. Техническое администрирование на форуме http://complainer.eleph.org/gimmick/forum
06.2006 - Reasoning Mind (Московское представительство компании)
Контент - администратор системы
1. Контент администрирование системы "Genie"(контроль всех технологических процессов подготовки и ввода контента).
2. Тестирование программных продуктов "Genie" на английском языке(составление модуля для тестирования,тестирование,исправление багов).
Иностранные языки:
English - upper intermediate
Владение PC:
1. ОС Windows 98, XP, MS Office, WINCVS; знание компьютерного железа, опыт по сбору и переконфигурации ПК, опыт настройки почтовых клиентов, антивирусов, файрволов.
2. Знание HTML, XML, основы MYSQL, CSS,
опыт тестирования программных продуктов (составление модуля для тестирования, тестирование, исправление багов), опыт администрирования контент системы "Genie", опыт настройки PHPBB форума и опыт установки модов.