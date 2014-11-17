Финансовый контролер

Высшее образование: Банки и банковское дело, Финансы и кредит

Опыт работы 7 лет.

Подготовка ежемесячной управленческой отчётности русский, английский язык.

Составление платежных календарей, контроль оплат, переписка на английском/ русском языках с клиентами, работа с иностранными банками.

Обо мнe: Ответственность, самостоятельность, предоставление информации в срок, знание английского языка (разговорный-выше среднего, деловое письмо), Quickbooks, MS Office.