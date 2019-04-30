Транскрибатор

Уважаемые заказчики! В настоящее время я обучаюсь профессии транскрибатор. Мне очень интересен этот вид деятельности. В транскибации опыт небольшой. Учитывая жизненный стаж за плечами могу сказать о себе, что я ответственна и усидчива, довожу начатое дело до конца, есть огромное желание работать и зарабатывать. Немного о себе: образование высшее педагогическое, увлекаюсь генеалогией, составляю свою Родословную. Ценю доброту, честность и порядочность.