Liza2003_1

Здравствуйте,разработаю логотип в нескольких вариациях по Вашему описанию в кротчайшие сроки.Время выполнения 1 день.Являюсь дизайнером виртуальной среды.
Логотипы и Знаки11 заявок
Закрыт
2 года назад
Получила высшее образование.Факультет дизайна,специальность "дизайн виртуальной среды".Занимаюсь разработкой логотипов и также создаю авторский стиль,оформляю сайты,рисую арты,создаю 2d персонажей.
Здравствуйте,разработаю логотип в нескольких вариациях по Вашему описанию в кротчайшие сроки.Время выполнения 1 день.Являюсь дизайнером виртуальной среды.