Liza2003_1

Елизавета Гонтарь Liza2003_1

 
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Являюсь дизайнером виртуальной среды.Работу выполняю быстро.

Получила высшее образование.Факультет дизайна,специальность "дизайн виртуальной среды".Занимаюсь разработкой логотипов и также создаю авторский стиль,оформляю сайты,рисую арты,создаю 2d персонажей.

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