Здравствуйте, меня зовут Наталья!
К каждому проекту подхожу ответственно и довожу до конечного результата.
Работая со мной, Вы получаете не шаблонный, а индивидуальный дизайн, разработанный специально для Вас.
При работе учитываю все Ваши пожелания. Предлагаю наиболее подходящие варианты дизайна.
После утверждения Вами макета, предоставляю исходник в psd по слоям для последующей вёрстки.
Слои сформированы так,чтобы верстальщику было удобно работать с полученным материалом.
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