Здравствуйте, меня зовут Наталья!

К каждому проекту подхожу ответственно и довожу до конечного результата.

Работая со мной, Вы получаете не шаблонный, а индивидуальный дизайн, разработанный специально для Вас.

При работе учитываю все Ваши пожелания. Предлагаю наиболее подходящие варианты дизайна.

После утверждения Вами макета, предоставляю исходник в psd по слоям для последующей вёрстки.

Слои сформированы так,чтобы верстальщику было удобно работать с полученным материалом.