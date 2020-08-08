Lizakopiraiting

Здравствуйте! Меня зовут Лиза🍃 Я предлагаю свои услуги по копирайтингу, сторизмейкингу или же просто корректировка исходного текста

Меня зовут Лиза Я предлагаю свои услуги по копирайтингу, сторизмейкингу , а также услуги менеджера ! • проведу анализ вашего блока , выявлю все « боли» и пути их решения •составлю анализ рекламных подач •составлю рейтинг других блогеров •подкину идеи развития инстаграмм • и все остальные аспекты менеджера• активно веду Инстаграмм , что помогает мне развиваться в сфере копирайтинга• достаточно много свободного времени для написания вам оригинальных , уникальных, стильных и грамотных текстов 殺 • имеется опыт в написании текстов • имеются примеры моих работ • имеется отзыв от заказчика • имеется сертификат по прохождение вебинара по « Продвижению инстаграмма», в котором рассматривались все сферы продвижения • пройдены курсы по « Инфопродукты» , «Копирайтинг» • к работе подхожу ответственно• выполняю работы в срок , согласно всем требованиям от заказчика Буду рада помочь вам в развитии вашей деятельности  Надеюсь на обратную связь ! С уважением, Лиза.