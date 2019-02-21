LizonkaJay17

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Задание на тему: зачем 82 летнему мужчине жениться?

Вот уже несколько ночей подряд Бен не мог нормально спать. Его волновал один очень важный вопрос: выйдет ли Софи за него замуж? Абсурд, скажете вы! Разве в возрасте 82 лет можно думать о браке, и вообще зачем он нужен?! Ведь он жил не один, а с персидским котом Бенджамином, который хоть немного скрашивал его одиночество.

Но раз вопрос стоял именно таким образом, значит ответ только один - да. Бена терзали сомнения, он не был уверен в своем решении и конечно же, не предупредив детей о своем намерении, не мог сделать предложения. Он решил пообедать со своей дочерью Анной и обсудить этот вопрос.

Они встретились в уютном кафе неподалеку от работы дочери. Анна была как всегда красива и весела, и очень сильно похожа на свою мать Адель, которая вот уже как 8 лет ушла из жизни. Бен сразу перешёл к делу и задал дочери вопрос: "Милая, если я женюсь, вы не будете против?" Анну охватил шок, и она на некоторое время ничего не могла ответить. Но немного отойдя ответила отцу прямо: " Если ты будешь счастлив от этого решения, то конечно не против. Мы любим тебя в любом случае." Бен проводил дочь до работы, крепко обнял и поцеловал в лобик, как любил делать это всю жизнь.

Прийдя домой он начал составлять список "за" и "против" брака:

➕ я никогда не любил одиночество, и после смерти Адель часть меня ушла вместе с ней и то тепло, которое было в сердце, вернулось с появлением в жизни именно Софи;

➕ она отлично готовит первые и вторые блюда, ведь я умею делать только десерты;

➕ вечером мы могли вместе играть в шахматы, ведь именно эта игра нас когда - то познакомила;

➕ Софи сможет читать мне книги, ведь сам я уже читать не в состоянии.

Из минусов остаётся только то, что я уже очень стар и придется менять свой уклад жизни, ведь в моей квартире появится женщина, и на ещё одного командира станет больше. Но это скорее приятные хлопоты.

Сегодня вечером в шахматном клубе, который мы с Софи посещаем, должен состояться турнир. Именно там я и сделаю ей предложение.