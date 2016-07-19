Lizzette

Юлия Lizzette

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Предоставляю услуги перевода (английский язык) любой сложности. 

Уровень английского - В2

Владею словарным запасом в таких специфических областях как: физика, инженерия, механика, строительство, IT, телекоммуникации, автомобильное строительство и ремонт. 

Есть большой опыт работы (5 лет) с научными статьями, аннотациями к ним. 

Также возможен перевод с испанского языка не высокой сложности.

Отзывы заказчиков

truecool
Марат 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
9 лет назад
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Юля отлично справилась с задачей, дала адекватную цену и выполнила все в сроки, всегда была на связи. Спасибо большое!