Предоставляю услуги перевода (английский язык) любой сложности.

Уровень английского - В2

Владею словарным запасом в таких специфических областях как: физика, инженерия, механика, строительство, IT, телекоммуникации, автомобильное строительство и ремонт.

Есть большой опыт работы (5 лет) с научными статьями, аннотациями к ним.

Также возможен перевод с испанского языка не высокой сложности.