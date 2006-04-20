LmSys-FLASH

Пшеничный Павел Анатолиевич
Адресс: Украина, Киев
--Опыт
• HTML/XML - 5 лет
• JavaScript - 5 лет
• Perl/CGI - 1 год
• PHP - 3 года
• Базы данных - 3 года
• Flash - 1 год
• Web-дизайн -5 лет
• Настройка сервера (ПО) - 3 года
• Установка скрипта - 3 года
-- Комп. навыки
Web технологии: PHP, Perl, XML, XHTML, Javascript, CGI.
Databases: MySQL.
Установка и настройка Apach сервера.
Установка и настройка скринтов.
--Образование:
Киевский Политехнический Институт
О себе:
Молодой перспективный студент.
Люблю заниматьса разроботкой сложных PHP проектов