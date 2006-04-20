LmSys-FLASH

Павел Пшеничный LmSys-FLASH

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Пшеничный Павел Анатолиевич

Адресс: Украина, Киев

--Опыт

• HTML/XML - 5 лет

• JavaScript - 5 лет

• Perl/CGI - 1 год

• PHP - 3 года

• Базы данных - 3 года

• Flash - 1 год

• Web-дизайн -5 лет

• Настройка сервера (ПО) - 3 года

• Установка скрипта - 3 года

-- Комп. навыки

Web технологии: PHP, Perl, XML, XHTML, Javascript, CGI.

Databases: MySQL.

Установка и настройка Apach сервера.

Установка и настройка скринтов.

--Образование:

Киевский Политехнический Институт

О себе:

Молодой перспективный студент.

Люблю заниматьса разроботкой сложных PHP проектов

PHPJavascriptMySQLHTMLPerl