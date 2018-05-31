Lou_Maximova

90% вашего успеха будут зависеть от первого впечатления, которое вы сумеете произвести на своего клиента.
Ведь человек так устроен: он не знает чего хочет, пока этого не увидит.
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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:
- по почте: [email protected]
- внутренний чат Веблансера
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Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Занимаю разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, упаковок, этикеток, баннеров, флаеров, листовок, вывесок, визиток, всей полиграфии.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы предоставляете полное задание.
2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения
3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа.
4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.
6. Согласование работы
7. Оплата остатка суммы за работу.
8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.
9. Обмен отзывами.
Если Вы заинтересованы буду рала сотрудничеству