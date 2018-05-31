Lou_Maximova

Любовь Lou_Maximova

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Качественный дизайн для Вашего бизнеса. Логотипы, Баннеры, Полиграфия, Художественная обработка фотографий

90% вашего успеха будут зависеть от первого впечатления, которое вы сумеете произвести на своего клиента.

Ведь человек так устроен: он не знает чего хочет, пока этого не увидит.

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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

- по почте: [email protected]

- внутренний чат Веблансера

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Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Занимаю разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, упаковок, этикеток, баннеров,  флаеров, листовок, вывесок, визиток, всей полиграфии. 

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание. 

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения 

3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. 

4. В течении утвержденного срока  я предоставляю превью сделанной работы на согласование. 

5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.  

6. Согласование работы 

7. Оплата остатка суммы за работу. 

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

9. Обмен отзывами.

Если Вы заинтересованы буду рала сотрудничеству