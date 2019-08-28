Меня зовут Юлия и я - графический дизайнер и копирайтер по совместительству 👩‍💻

 Писатель - это моё первое имя

 После слова "мама", моей первой фразой стала фраза - "филология - наше всё!"

 Пишу красиво и интересно всегда, везде и обо всём

 Веду колонку в церковной газете (ну а что, опыт любой полезен!)

 Всегда готова учиться чему-то новому

 Мастер рифмы и художественного перевода

 Являюсь обладателем чёрного пояса по написанию рекламных постов и SEO-оптимизации текста

Ну и ещё во мне есть масса полезных функций:

Мы с фотошопом очень хорошие друзья

Я Маг мобильной обработки в пятом поколении

 Бесспорно, шаблономастер

 Фея креатива - ещё одно моё имя

❤️ Я люблю свою работу