Lozovaya

Юлия Lozovaya

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Меня зовут Юлия и я - графический дизайнер и копирайтер по совместительству &#128105;&#8205;&#128187;

 Писатель - это моё первое имя

 После слова "мама", моей первой фразой стала фраза - "филология - наше всё!" 

 Пишу красиво и интересно всегда, везде и обо всём

 Веду колонку в церковной газете (ну а что, опыт любой полезен!) 

 Всегда готова учиться чему-то новому

 Мастер рифмы и художественного перевода 

 Являюсь обладателем чёрного пояса по написанию рекламных постов и SEO-оптимизации текста 

Ну и ещё во мне есть масса полезных функций:

Мы с фотошопом очень хорошие друзья

Я Маг мобильной обработки в пятом поколении

 Бесспорно, шаблономастер 

 Фея креатива - ещё одно моё имя 

❤️ Я люблю свою работу