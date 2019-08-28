Меня зовут Юлия и я - графический дизайнер и копирайтер по совместительству 👩‍💻
Писатель - это моё первое имя
После слова "мама", моей первой фразой стала фраза - "филология - наше всё!"
Пишу красиво и интересно всегда, везде и обо всём
Веду колонку в церковной газете (ну а что, опыт любой полезен!)
Всегда готова учиться чему-то новому
Мастер рифмы и художественного перевода
Являюсь обладателем чёрного пояса по написанию рекламных постов и SEO-оптимизации текста
Ну и ещё во мне есть масса полезных функций:
Мы с фотошопом очень хорошие друзья
Я Маг мобильной обработки в пятом поколении
Бесспорно, шаблономастер
Фея креатива - ещё одно моё имя
❤️ Я люблю свою работу
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