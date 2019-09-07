LubaSubacheva20

It-рекрутер, hr-менеджер - знаю, как найти и реализовать ЛЮБОГО специалиста!
Привет!
Меня зовут Люба и я it-рекрутер и hr-менеджер!
Почему я могу помочь именно Вам ?
- Имею большой банк резюме в it сфере
- Знаю, что такое back-end, front-end и мобильная разработка
- Я не только работаю с разработчиками, но и дружу с ними! Поэтому знаю, как нужно общаться с людьми, которые творят прогресс
- Также имею опыт подбора таких специалистов, как продажники, продукт-менеджеры, проджект-менеджеры, event-менеджеры, контент-менеджеры и др.
- Есть опыт подбора специалистов вне России и СНГ
Занимаюсь не только рекрутингом, но и построением hr-процессов в компании!
Работаю hr-менеджером в ведущей digital компании России)
Действие аккаунта приостановлено!