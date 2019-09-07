LubaSubacheva20

It-рекрутер, hr-менеджер - знаю, как найти и реализовать ЛЮБОГО специалиста!

Привет!

Меня зовут Люба и я it-рекрутер и hr-менеджер!

Почему я могу помочь именно Вам ?

- Имею большой банк резюме в it сфере

- Знаю, что такое back-end, front-end и мобильная разработка

- Я не только работаю с разработчиками, но и дружу с ними! Поэтому знаю, как нужно общаться с людьми, которые творят прогресс

- Также имею опыт подбора таких специалистов, как продажники, продукт-менеджеры, проджект-менеджеры, event-менеджеры, контент-менеджеры и др.

- Есть опыт подбора специалистов вне России и СНГ

Занимаюсь не только рекрутингом, но и построением hr-процессов в компании!

Работаю hr-менеджером в ведущей digital компании России)