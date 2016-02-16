Репетитор по Photoshop

Людмила, 26 років.Досвід роботи - 8 років. У фотошопі працюю кожного дня. Оформляю випускні альбоми (школи, садки, технікуми, університети і т.д.), весільні альбоми (на різний смак), сімейні фотокниги, художня обробка фото, плакати, колажі, банери, візитки, фото на документи ….. і все, що пов'язано з фото. Даю уроки по вивченні фотошопа (освіта педагог). Освоїти фотошоп можна від 3 год до 10 год (в залежності від сприйняття інформації).

Ціна уроку - 80 -120 грн/год.

Тел. (096) 651-45-71