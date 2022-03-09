LuckyPavelArt

Павел LuckyPavelArt

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Любые работы с любыми изображениями, любой сложности.

Трудолюбивый, ответственный и творческий подход к работе.

Коммуникабельный.

Стрессоустойчивый.

Пунктуальный.

Веду здоровый образ жизни.

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