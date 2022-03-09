Любые работы с любыми изображениями, любой сложности.
Трудолюбивый, ответственный и творческий подход к работе.
Коммуникабельный.
Стрессоустойчивый.
Пунктуальный.
Веду здоровый образ жизни.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Восстановление старого фото. +состаривание.36 просмотров
- Создание и раскраска коллажа для интернет ЗОО маг30 просмотров
- Обработка фото после отпуска67 просмотров
- Конструкторское бюро станкостроения подготовка фот27 просмотров
- Обработка фото для интернет кафе "Десерт"13 просмотров
- Обработка фото для ритуальных услуг.21 просмотр
- Обработка интерьерного фото17 просмотров
- Коллаж для сайта горно-рудного оборудования.262 просмотра
- Пищевая продукция 1. Обработка фото Мак Дака16 просмотров
- Обработка фото для научного центра.17 просмотров
- Для мебельной фабрики обработка фото16 просмотров
- Восстановление и колоризация старого фото.26 просмотров