Рефераты, курсовые, дипломы, эссе
Быстро и качественно!
Преимущественно пишу работы по истории, обществознанию, а также другим гуманитарным дисциплинам.
Срок выполнения - от 5 дней.
Также предлагаю услугу: проза и поэзия (поздравления, стихотворения на тему).
О себе:
Высшее историческое образование - Южный федеральный университет. Специальность - историк, преподаватель истории.
Неоконченное высшее образование в области режиссуры (обучаюсь в настоящее время) - Московский Институт Телевидения и Радиовещания Останкино. Специальность - кинорежиссер
почта: [email protected]
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