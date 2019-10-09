Рефераты, курсовые, дипломы, эссе

Быстро и качественно!

Преимущественно пишу работы по истории, обществознанию, а также другим гуманитарным дисциплинам.

Срок выполнения - от 5 дней.

Также предлагаю услугу: проза и поэзия (поздравления, стихотворения на тему).

О себе:

Высшее историческое образование - Южный федеральный университет. Специальность - историк, преподаватель истории.

Неоконченное высшее образование в области режиссуры (обучаюсь в настоящее время) - Московский Институт Телевидения и Радиовещания Останкино. Специальность - кинорежиссер

почта: [email protected]