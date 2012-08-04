Luckywebmaster

Send Your Friends a Free Gift

ЧТО Я ДЕЛАЮ:

1) Сайты под ключ, любой сложности на CMS Joomla(версии 1.5-2.5)ОТ 400$ и выше

2) Дизайн сайтов любой сложности от 300$ и выше....

3) Магазины - связка Virtuemart + Joomla 1.5 (сравнение товара, лист желаний, фильтры, любые системы оплат и доставки).

Любые частичные работы: веб и декстоп программирование, модули, парсеры, верстка, банеры, сбор информации и т.д.

А так же выполним любую нестандартную задачу за адекватные деньги с двойным желанием - всегда интересно что-то новое.

У вас нет технического задания? Не проблема - я вышлю вам бриф с вопросами и помогу составить задание. За спасибо, но без денег. А вы решите - заказывать или нет.

Для обсуждения заказов просьба обращаться в scype или на е-майл [email protected] или icq

Я всегда найду возможность оперативно ответить на ваши вопросы и выслушать ваши комментарии, где бы я ни был.

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- Сайты делаем качественные, без ошибок и глюков. Дизайны делаем красивые и с учетом юзабилити. Верстка валидная и кроссбраузерная. Настройка полная. ==========================================================================

Работаем на качество. Сроки четко соблюдаем Всегда ставим реальные цены. Инициативны и стараемся подсказать правильный путь, если таковым ваш не считаем.

Заказав у нас выполнение проекта - вы можете забыть о нем, но мы вам напомним и в любом случае доведем проект до победного завершения.

Вам не придется ждать дольше, чем назначено, и платить больше, чем оговоренно.

Работал и работаю сейчас с такими сайтами:

http://afashion.ru/new/

http://bestbook.ru/

http://ves1.ru/

http://lapastafresca.ru/

http://Kc-dvor.ru

http://www.smkim.ru/

http://www.oaokaz.ru/

http://royal-serviz.ru

http://marketinginnovators.org/

http://salomoninvestment.com/

http://tilinga.com/

http://prombud.dn.ua/

http://nihrom-fehral.ru/

ГРАФИК РАБОТЫ: 08:00 до 17:00 (время Украина )Выходных нет.

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ОПЛАТА:

Webmoney

1) Предоплата 50% - дизайн, сайт на моем хостинге.

2) Предоплата 70% - сайт на вашем хостинге.

3) Сайт на моем хостинге Предоплатy 30% разделим на 2-3 части , после завершение каждого вы принимаете работу , перечисляете деньги , я думаю так будет удобно и вам и нам.

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