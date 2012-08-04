Luckywebmaster

ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1) Сайты под ключ, любой сложности на CMS Joomla(версии 1.5-2.5)ОТ 400$ и выше
2) Дизайн сайтов любой сложности от 300$ и выше....
3) Магазины - связка Virtuemart + Joomla 1.5 (сравнение товара, лист желаний, фильтры, любые системы оплат и доставки).
Любые частичные работы: веб и декстоп программирование, модули, парсеры, верстка, банеры, сбор информации и т.д.
А так же выполним любую нестандартную задачу за адекватные деньги с двойным желанием - всегда интересно что-то новое.
У вас нет технического задания? Не проблема - я вышлю вам бриф с вопросами и помогу составить задание. За спасибо, но без денег. А вы решите - заказывать или нет.
Для обсуждения заказов просьба обращаться в scype или на е-майл [email protected] или icq
Я всегда найду возможность оперативно ответить на ваши вопросы и выслушать ваши комментарии, где бы я ни был.
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- Сайты делаем качественные, без ошибок и глюков. Дизайны делаем красивые и с учетом юзабилити. Верстка валидная и кроссбраузерная. Настройка полная. ==========================================================================
Работаем на качество. Сроки четко соблюдаем Всегда ставим реальные цены. Инициативны и стараемся подсказать правильный путь, если таковым ваш не считаем.
Заказав у нас выполнение проекта - вы можете забыть о нем, но мы вам напомним и в любом случае доведем проект до победного завершения.
Вам не придется ждать дольше, чем назначено, и платить больше, чем оговоренно.
Работал и работаю сейчас с такими сайтами:
http://marketinginnovators.org/
ГРАФИК РАБОТЫ: 08:00 до 17:00 (время Украина )Выходных нет.
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ОПЛАТА:
Webmoney
1) Предоплата 50% - дизайн, сайт на моем хостинге.
2) Предоплата 70% - сайт на вашем хостинге.
3) Сайт на моем хостинге Предоплатy 30% разделим на 2-3 части , после завершение каждого вы принимаете работу , перечисляете деньги , я думаю так будет удобно и вам и нам.
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