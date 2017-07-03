Frontend Developer

Здравствуйте уважаемые заказчики.

Я, Работаю в направлении "Верстки сайтов и WEB программировании". Работаю в этом направлении более 2-х лет.

Индивидуальный подход к каждому проекту.

В своих работах я использую только новые технологии. Больше всего ценю качество и соблюдение сроков работы.

Использую:

- HTML5, CSS3

-Less,Sass

-Butstrap,Pure

- JavaScript (jQuery)

- PHP

- Адаптивная верстка

- Семантическая верстка

- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Opera, InternetExplorer 9.0+).

- Блочная фиксированная / резиновая верстка

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный контакт.

По ценам и срокам выполнения работ связываться со мной :

в ЛС

тел. +38(095)138 69 27

Skype: alexandrfedorenko1990

почта: [email protected]

[email protected]

Спасибо за внимание!

P.S Буду рад выполнить Вашу работу и получить положительный отзыв.