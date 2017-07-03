Frontend Developer
Здравствуйте уважаемые заказчики.
Я, Работаю в направлении "Верстки сайтов и WEB программировании". Работаю в этом направлении более 2-х лет.
Индивидуальный подход к каждому проекту.
В своих работах я использую только новые технологии. Больше всего ценю качество и соблюдение сроков работы.
Использую:
- HTML5, CSS3
-Less,Sass
-Butstrap,Pure
- JavaScript (jQuery)
- PHP
- Адаптивная верстка
- Семантическая верстка
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Opera, InternetExplorer 9.0+).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
в ЛС
тел. +38(095)138 69 27
Skype: alexandrfedorenko1990
почта: [email protected]
Спасибо за внимание!
P.S Буду рад выполнить Вашу работу и получить положительный отзыв.
Портфолио
- Магазин Милена360 просмотров