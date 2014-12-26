LunaAgency

Агенство полного цикла.

Коммуникационное Агенство Луна.Наше направление , достижение поставленных задач и предоставление лучших вариантов .

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Специалисты по направлению Маркетинга , СММ, Команда дизайнеров в том числе Международный уровень, Разработка сайтов и прочие коммуникации.

Так же Специалист в области Мулитипликации от NEBO Studio ( Мульт сериал Баблс)

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