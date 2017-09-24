Специальность - социальная педагогика. Диплом об окончании курсов секретарей референтов. Сертификат о прохождении курсов психологов в Институте психологии и социальной работы.

Работа:

с 2002 по 2004 г. - секретарь референт ООО"эЛКа"

с 2004 по 2005 г. - специалист службы помощи несовершеннолетним, попавшим в сложные жизненные ситуации

с 2005 по 2007 г. - УМВД России - инспектор службы отдела обеспечения общественного порядка

с 2007 по 2014 г. - УМВД России- инспектор службы по делам несовершеннолетних

с 2014 по 2017 г. и по сей день - секретарь референт нотариуса