Высшее юридическое образование. Опыт работы юристом 3 года, опыт работе в маркетинге 4 года. Работа в крупной сетевой компании (более 15 точек), а так же в стартапе с нуля.
Что я умею:
- составлять медиапланы и бюджеты;
- заниматься интернет-продвижением;
- анализировать рекламные кампании с помощью ЯндексМетрики, Google Analytics;
- администрировать интернет-сайт;
- SMM (создать, вести и продвигать группы в социальных сетях);
- писать пресс-релизы и других информационные материалы;
- писать статьи, как продающие, так и информационные;
- проводить электронные и SMS рассылки;
- разработка макетом брошюр/флаеров/листовок/визиток и т.д. в программах Corel Draw, Adobe Photoshop,Adobe Illustrator либо подготовить ТЗ удаленным дизайнерам;
- придумывать слоганы/сценарии/креативные тексты;
- искать новых партнеров и договариваться о чем угодно;
- подбирать персонал.