Маркетолог/Копирайтер/SMM

Высшее юридическое образование. Опыт работы юристом 3 года, опыт работе в маркетинге 4 года. Работа в крупной сетевой компании (более 15 точек), а так же в стартапе с нуля.

Что я умею:

- составлять медиапланы и бюджеты;

- заниматься интернет-продвижением;

- анализировать рекламные кампании с помощью ЯндексМетрики, Google Analytics;

- администрировать интернет-сайт;

- SMM (создать, вести и продвигать группы в социальных сетях);

- писать пресс-релизы и других информационные материалы;

- писать статьи, как продающие, так и информационные;

- проводить электронные и SMS рассылки;

- разработка макетом брошюр/флаеров/листовок/визиток и т.д. в программах Corel Draw, Adobe Photoshop,Adobe Illustrator либо подготовить ТЗ удаленным дизайнерам;

- придумывать слоганы/сценарии/креативные тексты;

- искать новых партнеров и договариваться о чем угодно;

- подбирать персонал.