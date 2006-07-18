Перевод/редактирование технических текстов (удаленная работа)
- Опыт работ в сфере переводов более 4 лет.
- Тематика переводов: телекоммуникации, физические установки, электроника, IT-технологии, компьютеры и программное обеспечение, медицинское оборудование, образование в США
- Использование в работе средств CAT (TRADOS, SDLX)
- Опытный пользователь ПК:
- Любые ОС Windows
- Текстовые редакторы, электронные таблицы, графические пакеты
- Машинопись: скорость печати (рус.) до 180 знаков в минуту.
Иностранные языки
английский - высокий уровень
Дополнительные данные
Готов к работе, настойчив в достижении цели, открыт для общения, умею работать в команде
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