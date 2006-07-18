Перевод/редактирование технических текстов (удаленная работа)

- Опыт работ в сфере переводов более 4 лет.

- Тематика переводов: телекоммуникации, физические установки, электроника, IT-технологии, компьютеры и программное обеспечение, медицинское оборудование, образование в США

- Использование в работе средств CAT (TRADOS, SDLX)

- Опытный пользователь ПК:

- Любые ОС Windows

- Текстовые редакторы, электронные таблицы, графические пакеты

- Машинопись: скорость печати (рус.) до 180 знаков в минуту.

Иностранные языки

английский - высокий уровень

Дополнительные данные

Готов к работе, настойчив в достижении цели, открыт для общения, умею работать в команде