LyudmilaRSYA

Специалист по контекстной рекламе РСЯ

Меня зовут Людмила Коняева.(ВК- https://vk.com/konyaeva71) Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла полный тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас, для расширения вашего бизнеса . То есть я предлагаю вам провести аудит бесплатно и затем тестовую рекламу для правильного расчета рекламного бюджета , взамен попрошу отзыв о моей работе.Эта реклама поможет вам гораздо расширить свой бизнес и приобрести поток новых клиентов. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.