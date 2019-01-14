LyudmilaRSYA

Людмила Коняева LyudmilaRSYA

 
52 годаРоссия/Владикавказ
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по контекстной рекламе РСЯ

Меня зовут Людмила Коняева.(ВК- https://vk.com/konyaeva71) Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла полный  тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас, для расширения вашего бизнеса . То есть я предлагаю  вам провести аудит бесплатно и затем тестовую рекламу для правильного расчета рекламного бюджета , взамен попрошу  отзыв о моей работе.Эта реклама поможет вам гораздо расширить свой бизнес и приобрести поток новых клиентов. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.