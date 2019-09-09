MAR10032008

О себе

Здравствуйте уважаемый заказчик!

Я копирайтер и прохожу повышение квалификации в школе копирайтинга profi internet. С уверенностью написала несколько обзорных статей на заказ и получила положительные отзывы.

Немного жизненной истории

Основная моя профессия, телефонист – телеграфист, которая уже практически вымерла в нашей стране. Это я к тому, что скорость печати у меня большая, и грамотность тоже не хромает.

Увлечений у меня несколько, это: кройка и шитье, вязание, вышивание, знакома с косметологией в домашних условиях и т.д. И естественно, сталкивалась со многими жизненными аспектами.

В чем я могу вам помочь?

статьи в блог и для социальных сетей;

SEO-тексты (уникальность 100% по text.ru; академическая тошнота по Advego до 9%; Главред выше 7);

тексты на “главную”.

Моим приоритетом является:

довожу работу до смыслового конца;

всегда нахожусь на связи (внезапно не исчезаю);

делаю скидку 10% в оплате за каждую 5-ю статью при длительном сотрудничестве.

Стоимость:

рерайтинг (1 тзбп) – 50 руб.;

копирайтинг (1 тзбп) – 100 руб.;

информационная статья – от 350 руб. за текст;

текст на “главную” – от 500 руб. за текст.

Цены действительны, пока я повышаю уровень знаний в школе info internet.)

Уважаемый заказчик, не упустите шанс сэкономить и поработать с ответственным и старательным копирайтером.)

Готова выполнить тестовое задание! (Первая 1000 символов бесплатно.)