MAR10032008

Здравствуйте уважаемый заказчик!
Я копирайтер и прохожу повышение квалификации в школе копирайтинга profi internet. С уверенностью написала несколько обзорных статей на заказ и получила положительные отзывы.
Немного жизненной истории
Основная моя профессия, телефонист – телеграфист, которая уже практически вымерла в нашей стране. Это я к тому, что скорость печати у меня большая, и грамотность тоже не хромает.
Увлечений у меня несколько, это: кройка и шитье, вязание, вышивание, знакома с косметологией в домашних условиях и т.д. И естественно, сталкивалась со многими жизненными аспектами.
В чем я могу вам помочь?
- статьи в блог и для социальных сетей;
- SEO-тексты (уникальность 100% по text.ru; академическая тошнота по Advego до 9%; Главред выше 7);
- тексты на “главную”.
- довожу работу до смыслового конца;
- всегда нахожусь на связи (внезапно не исчезаю);
- делаю скидку 10% в оплате за каждую 5-ю статью при длительном сотрудничестве.
- рерайтинг (1 тзбп) – 50 руб.;
- копирайтинг (1 тзбп) – 100 руб.;
- информационная статья – от 350 руб. за текст;
- текст на “главную” – от 500 руб. за текст.
Уважаемый заказчик, не упустите шанс сэкономить и поработать с ответственным и старательным копирайтером.)
Готова выполнить тестовое задание! (Первая 1000 символов бесплатно.)