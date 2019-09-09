MAR10032008

Любовь MAR10032008

 
58 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
О себе

Здравствуйте уважаемый заказчик!

Я копирайтер и прохожу повышение квалификации в школе копирайтинга profi internet. С уверенностью написала несколько обзорных статей на заказ и получила положительные отзывы.

Немного жизненной истории

Основная моя профессия, телефонист – телеграфист, которая уже практически вымерла в нашей стране. Это я к тому, что скорость печати у меня большая, и грамотность тоже не хромает.

 

Увлечений у меня несколько, это: кройка и шитье, вязание, вышивание, знакома с косметологией в домашних условиях и т.д. И естественно, сталкивалась со многими жизненными аспектами.

В чем я могу вам помочь?

  • статьи в блог и для социальных сетей;
  • SEO-тексты (уникальность 100% по text.ru; академическая тошнота по Advego до 9%; Главред выше 7);
  • тексты на “главную”.
Моим приоритетом является:

  • довожу работу до смыслового конца;
  • всегда нахожусь на связи (внезапно не исчезаю);
  • делаю скидку 10% в оплате за каждую 5-ю статью при длительном сотрудничестве.
Стоимость:

  • рерайтинг (1 тзбп) – 50 руб.;
  • копирайтинг (1 тзбп) – 100 руб.;
  • информационная статья – от 350 руб. за текст;
  • текст на “главную” – от 500 руб. за текст.
Цены действительны, пока я повышаю уровень знаний в школе info internet.)

Уважаемый заказчик, не упустите шанс сэкономить и поработать с ответственным и старательным копирайтером.)

Готова выполнить тестовое задание! (Первая 1000 символов бесплатно.)