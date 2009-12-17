Предлагаю услуги удалённого копирайтера, рерайтера, автора статей.
О себе:
Высшее образование (исторический факультет)
Имею десятилетний опыт работы в газетах и на телевидении в качестве журналиста и редактора.
Опыт написания статей любых размеров и тематики: от кейтеринга и нюансов делового этикета – и до текстов сугубо технической направленности (системы безопасности автомобиля; парогазовые котельные и пр.)
Любой стиль, доступный живой язык, гарантированно высокий результат и соблюдение сроков заказа.
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В целях ознакомления с моим профессиональном уровнем готов написать пробную статью (до 1000 знаков) по указанной вами теме бесплатно.
В идеале надеюсь на длительное сотрудничество.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Часть статьи по туризму (СЕО)209 просмотров
- Рерайт части статьи о новостройках185 просмотров
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- Кейтеринг (рестораны)181 просмотр
- Алмазная резка проёмов189 просмотров
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