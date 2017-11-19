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Анжела Мазокова
MAnzhelika
MAnzhelika
39 лет
Россия
/
Нальчик
6 лет на
фриланс
-бирже
Была
6 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Владимир
meditinc
49 лет
Россия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
(-1)
$85
6 баллов
6 лет назад
Транскрибация звонков и оценить качество разговора
Анжела не рассчитала силы и не смогла выполнить работу. Но качество в общем нормальное. Она знает тему звонков и транскрибации
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Отзывы заказчиков
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