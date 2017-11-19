MAnzhelika

Анжела Мазокова MAnzhelika

 
39 летРоссия/Нальчик
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
meditinc
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$85
6 баллов
6 лет назад
Транскрибация звонков и оценить качество разговора
Анжела не рассчитала силы и не смогла выполнить работу. Но качество в общем нормальное. Она знает тему звонков и транскрибации