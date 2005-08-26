Осв_та, спец_альн_сть 1997-2003 - вища (Терноп_льський державний техн_чний ун_верситет, факультет комп'ютерних технолог_й)
Знання англ_йської Розум_ння англомовної документац_ї до програмних продукт_в
Досв_д роботи З 2001 року по даний час - _нженер-програм_ст у ВАТ "Терноп_льм_ськгаз"
Значний досв_д роботи з базами даних.
Основн_ виконуван_ задач_ - робота з базами даних (Firebird, Sybase)
- проектування;
- розробка;
- супров_д.
Середовище розробки _нетрфесу - Delphi 7.
Добре волод_ння SQL,
Зв_тн_сть - FastReport 2.5 (3.0) - на хорошому р_вн_.
Розум_ння теор_ї реляц_йних баз даних, об'єктно-ор_єнтованого програмування.
Розробка проект_в для роботи з програмами пакету Microsoft Office (COM-технолог_я).
Супров_д програмних продукт_в Lotus.
Lotus Domino Server верс_я 5.12,
Lotus Notes 6.5.3
Волод_ння програмами САПР:
- AutoCad;
- P-CAD.
Навики роботи з HTML.