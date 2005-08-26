Осв_та, спец_альн_сть 1997-2003 - вища (Терноп_льський державний техн_чний ун_верситет, факультет комп'ютерних технолог_й)

Знання англ_йської Розум_ння англомовної документац_ї до програмних продукт_в

Досв_д роботи З 2001 року по даний час - _нженер-програм_ст у ВАТ "Терноп_льм_ськгаз"

Значний досв_д роботи з базами даних.

Основн_ виконуван_ задач_ - робота з базами даних (Firebird, Sybase)

- проектування;

- розробка;

- супров_д.

Середовище розробки _нетрфесу - Delphi 7.

Добре волод_ння SQL,

Зв_тн_сть - FastReport 2.5 (3.0) - на хорошому р_вн_.

Розум_ння теор_ї реляц_йних баз даних, об'єктно-ор_єнтованого програмування.

Розробка проект_в для роботи з програмами пакету Microsoft Office (COM-технолог_я).

Супров_д програмних продукт_в Lotus.

Lotus Domino Server верс_я 5.12,

Lotus Notes 6.5.3

Волод_ння програмами САПР:

- AutoCad;

- P-CAD.

Навики роботи з HTML.