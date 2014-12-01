Самые инновационные и творческие решения для задач Заказчика. Открытость, усердие, своевременность.
Основатель медиа компании MIROVIAN media.
Основатель компании, специализирующейся на поставке органических продуктов – www.mirovian.com
Обучался в Финляндии, Университет прикладных наук города Ювяскюля, специальность – Music and Media Management.
Инновационные решения в области дизайна и анимации.
The Art is to be created here.
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Анимация
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