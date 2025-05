Самые инновационные и творческие решения для задач Заказчика. Открытость, усердие, своевременность.

Основатель медиа компании MIROVIAN media.

Основатель компании, специализирующейся на поставке органических продуктов – www.mirovian.com

Обучался в Финляндии, Университет прикладных наук города Ювяскюля, специальность – Music and Media Management.

Инновационные решения в области дизайна и анимации.

The Art is to be created here.