MIROVIAN

Никита MIROVIAN

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Самые инновационные и творческие решения для задач Заказчика. Открытость, усердие, своевременность.

Основатель медиа компании MIROVIAN media. 

Основатель компании, специализирующейся на поставке органических продуктов – www.mirovian.com 

Обучался в Финляндии, Университет прикладных наук города Ювяскюля, специальность – Music and Media Management. 

Инновационные решения в области дизайна и анимации. 

The Art is to be created here.

Анимация
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$20/час
от $20от 1 дня
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