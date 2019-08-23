MK_Service

Авторские разработки, для эффективного продвижения товаров и услуг

С 2011 по 2018 находился загранице, преимущественно в Европе и Китае

Разработал 2 своих он-лайн проекта и реализовал привлечение большого числа потенциальных клиентов в новый магазин, посредством создания стиля, логотипа, написание всего рекламного текста и других методов, результаты которого, привели к росту спроса и увеличения объёмов продаж на товары и услуги

Заинтересован в интересных проектах и если смогу быть полезным, готов рассмотреть любые условия сотрудничества