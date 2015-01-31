Доброго времени суток уважаемые заказчики и фрилансеры!

Рада предложить Вам свои услуги в:

1. ДИЗАЙНЕ 2+

Дизайн сайта -от 30$ (за главную), от 5$(за внутреннюю)

-от 30$ (за главную), от 5$(за внутреннюю) Логотипы - от 10$ (шрифтовые — от 5$)

2. РАБОТА С ФОТОГРАФИЯМИ 4+

Ретуширование

Цветокоррекция

Фотомонтаж

Замена фона

И многое другое

3. РИСОВАНИЕ

Перерисовка из растра в вектор

Отрисовка чертежей/эскизов (возможно от руки)

4.ДРУГОЕ