Доброго времени суток уважаемые заказчики и фрилансеры!
Рада предложить Вам свои услуги в:
1. ДИЗАЙНЕ 2+
- Дизайн сайта-от 30$ (за главную), от 5$(за внутреннюю)
- Логотипы - от 10$ (шрифтовые — от 5$)
2. РАБОТА С ФОТОГРАФИЯМИ 4+
- Ретуширование
- Цветокоррекция
- Фотомонтаж
- Замена фона
- И многое другое
3. РИСОВАНИЕ
- Перерисовка из растра в вектор
- Отрисовка чертежей/эскизов (возможно от руки)
4.ДРУГОЕ
- Оформление групп в ВК
- Оформление для канала YouTube
- Оформление Facebook
Действие аккаунта приостановлено!