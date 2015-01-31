MKleria

Валерия MKleria

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Доброго времени суток уважаемые заказчики и фрилансеры!

Рада предложить Вам свои услуги в:

1. ДИЗАЙНЕ 2+

  • Дизайн сайта-от 30$ (за главную), от 5$(за внутреннюю)
  • Логотипы - от 10$ (шрифтовые — от 5$)

2. РАБОТА С ФОТОГРАФИЯМИ 4+

  • Ретуширование
  • Цветокоррекция
  • Фотомонтаж
  • Замена фона
  • И многое другое

3. РИСОВАНИЕ

  • Перерисовка из растра в вектор
  • Отрисовка чертежей/эскизов (возможно от руки)

4.ДРУГОЕ

  • Оформление групп в ВК
  • Оформление  для канала YouTube
  • Оформление Facebook