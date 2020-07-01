Предоставляю услуги перевода с английского и немецкого языков

Переводчик с английского и немецкого языков. Есть опыт удаленного сотрудничества с бюро переводов UpStream. Имела возможность работать штатным переводчиком в СМПО им. Фрунзе (предприятие в настоящее время является одним из крупнейших в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности). Работаю с тематиками юридического,медицинского, технического характера.