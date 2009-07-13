Занимаюсь дизайном интерьера с 2002 года. С фрагментами проектов Вы можете ознакомиться здесь и на моем сайте.
Недавно начала писать статьи, причем не только на тему дизайна интерьера.
Мне это интересно, и я занимаюсь этим с удовольствием, что в любой работе - самое замечательное!
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Портфолио
- Варианты коридора263 просмотра
- Бассейн в доме для гостей221 просмотр
- Зал дома для гостей233 просмотра
- Без названия191 просмотр
- Спальня186 просмотров
- Холл188 просмотров
- Эскизы для кафе229 просмотров
- Без названия165 просмотров
- Без названия171 просмотр
- Без названия176 просмотров
- Без названия170 просмотров
- Без названия185 просмотров