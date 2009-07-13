MYT

Марина Ташевская MYT

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Занимаюсь дизайном интерьера с 2002 года. С фрагментами проектов Вы можете ознакомиться здесь и на моем сайте.

Недавно начала писать статьи, причем не только на тему дизайна интерьера.

Мне это интересно, и я занимаюсь этим с удовольствием, что в любой работе - самое замечательное!

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