Занимаюсь дизайном интерьера с 2002 года. С фрагментами проектов Вы можете ознакомиться здесь и на моем сайте.

Недавно начала писать статьи, причем не только на тему дизайна интерьера.

Мне это интересно, и я занимаюсь этим с удовольствием, что в любой работе - самое замечательное!