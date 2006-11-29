Художник, дизайнер. С большим опытом работы в сфере интерьеров и рекламы.
Дизайн студия Artis.
Мы являемся молодой, но перспективной студией в своих креативных проявлениях.
Наши работы ценятся за отличное качество и оригинальность мысли, идеи.
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Портфолио
- Интерьер ресторана379 просмотров
- Настенная роспись140 просмотров
- Дизайн интерьера гостиной399 просмотров
- Дизайн интерьера прихожей515 просмотров
- Интерьер гостиной493 просмотра
- Интерьер спальни584 просмотра