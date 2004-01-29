MaXiMKnysh

Нужно будет монтировать короткие видеоролики для шортсов Ютуб.Длина 25-40 секунд.За каждый шортс по 250 рублей.С меня готовая аудиодоржка с озвучкой, с тебя всё остальное.Очень хочу ПОДЧЕРКНУТЬ, что нужно делать не хуже чем в примере, поэтому ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Видеомонтаж14 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $5
Нужно будет монтировать короткие видеоролики для шортсов Ютуб.Длина 25-40 секунд.За каждый шортс по 100 рублей.С меня готовая аудиодоржка с озвучкой и задний план игрового процесса.Очень хочу ПОДЧЕРКНУТЬ, что нужно делать не хуже чем в примере, ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $5
Нужно будет монтировать короткие видеоролики для шортсов Ютуб.Длина 25-40 секунд.За каждый шортс по 100 рублей. С меня готовая аудиодоржка с озвучкой и задний план игрового процесса. Очень хочу ПОДЧЕРКНУТЬ, что нужно делать не хуже чем в примере, ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Нужно будет обработать 5 шортсов по 30-40 секунд в таком же стиле https://youtube.com/shorts/goVW7h6X_n8?feature=share Если понравится вам и мне,то будем сотрудничать на постоянной основе)Видеомонтаж15 заявокЗакрыт7 месяцев назад