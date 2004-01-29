MaXiMKnysh

Нужно будет монтировать короткие видеоролики для шортсов Ютуб.Длина 25-40 секунд.За каждый шортс по 250 рублей.С меня готовая аудиодоржка с озвучкой, с тебя всё остальное.Очень хочу ПОДЧЕРКНУТЬ, что нужно делать не хуже чем в примере, поэтому ...