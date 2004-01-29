MaXiMKnysh

Максим Кныш MaXiMKnysh

 
19 летБеларусь/Брест
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Монтаж шортсов

    Нужно будет монтировать короткие видеоролики для шортсов Ютуб.Длина 25-40 секунд.За каждый шортс по 250 рублей.С меня готовая аудиодоржка с озвучкой, с тебя всё остальное.Очень хочу ПОДЧЕРКНУТЬ, что нужно делать не хуже чем в примере, поэтому ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Монтаж шортсов

    $5

    Нужно будет монтировать короткие видеоролики для шортсов Ютуб.Длина 25-40 секунд.За каждый шортс по 100 рублей.С меня готовая аудиодоржка с озвучкой и задний план игрового процесса.Очень хочу ПОДЧЕРКНУТЬ, что нужно делать не хуже чем в примере, ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Монтаж шортсов

    $5

    Нужно будет монтировать короткие видеоролики для шортсов Ютуб.Длина 25-40 секунд.За каждый шортс по 100 рублей. С меня готовая аудиодоржка с озвучкой и задний план игрового процесса. Очень хочу ПОДЧЕРКНУТЬ, что нужно делать не хуже чем в примере, ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад