Maccou

Максим Старовойтов Maccou

 
25 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн web-баннеров

Создаю дизайн статичных баннеров для ваших сайтов и социальных сетей.

Оригинально. Быстро. Качественно.

Email: [email protected]

Связь в Telegram: @maxstarmsg

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
q128857
Павел 
35 летТурция
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
$15
10 баллов
4 года назад
Найти 11 изображений для Instagram в единой стилистике и цветовой гамм
Подобрали изображения для Instagram по цветовому соответствию. Смотрится круто, спасибо!
Спасибо за отзыв! Заказчика рекомендую!
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