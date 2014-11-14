Machiavelli

Переводчик художественных текстов

Студент Московского Государственного Лингвистического Университета (МГЛУ), 2 курс, изучаю английский и китайский языки, свободно владею английским языком, люблю читать литературу английских и американских авторов в оригинале (Майкл Крайтон, Джордж Оруэлл, Герберт Уэллс, Бернард Шоу и др...). Пишу собственные книги, в ближайшее время собираюсь издаваться. Обладаю широким кругозором и кругом интересов. За переводом текстов и произведений как с английского на русский, так и наоборот - обращайтесь по телефону или присылайте письмо. 感谢您的关注!;)