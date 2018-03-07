Macula

Екатерина Macula

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Что я умею делать хорошо и качественно!

Сфера деятельности:

  • контекстная реклама - Yandex Direct + Google Ads
Опыт работы: более 1,5 лет, все проекты могу показать лично

Так же наша команда готова разработать для Вас сайт под ключ:

- более 4 лет в этой сфере

- никаких конструкторов и макетов

- гарантия качества и высоких конверсий

- уникальный дизайн 

- выгодные предложения =)

Рада буду сотрудничать с Вами =)

Способы связи: 

  • Веб-дизайнер

    Ищу веб-дизайнера для дизайна развивающейся веб-студии. Желательно приложить свое портфолио и расценку услуг. С кандидатами пообщаемся лично.

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты про спецтехнику: автовышки, краны-манипуляторы и тд

    Нужен копирайтер с опытом написания текстов на определенную тематику, а именно спецтехники.  Ищем на длительный срок. Перед тем как начать работать, скину тестовое задание, которое нужно будет выполнить. Знания написания LSI-текстов приветствуется. В комментариях указывайте ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад