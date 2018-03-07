Нужен редизайн лендинга. Срок: 1-3 дня. Портфолио прикрепляем в заявке. Все подробности в лс.
Что я умею делать хорошо и качественно!
Сфера деятельности:
- контекстная реклама - Yandex Direct + Google Ads
Так же наша команда готова разработать для Вас сайт под ключ:
- более 4 лет в этой сфере
- никаких конструкторов и макетов
- гарантия качества и высоких конверсий
- уникальный дизайн
- выгодные предложения =)
Рада буду сотрудничать с Вами =)
Способы связи:
- почта: [email protected]
- телеграм: dmit_ekaterina
- skype: katerina_0935
Действие аккаунта приостановлено!
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