Magicagency

Александр Петров Magicagency

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 3д анимация пивного бокала

    Необходимо сделать вращение пивного бокала как на видео с банкой колы (3-5 секунда видео)  Изображение бокала прилагаю.   youtu.be/Ij3Y6_A84aA

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3д анимация, видео графика

    Необходимо сделать анимацию 10 сек, 1000х1000px, без фона 1.  Пламени огня - из огня появляется феникс - перед фениксом появляется бокал с пивом-статичный кадр феникса с пивом- феникс улетает- пиво  пропадает в огне. ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад