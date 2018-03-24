Magicagency

Необходимо сделать вращение пивного бокала как на видео с банкой колы (3-5 секунда видео) Изображение бокала прилагаю. youtu.be/Ij3Y6_A84aA
Анимация3 заявки
Закрыт
7 лет назад
Необходимо сделать вращение пивного бокала как на видео с банкой колы (3-5 секунда видео) Изображение бокала прилагаю. youtu.be/Ij3Y6_A84aA
Необходимо сделать анимацию 10 сек, 1000х1000px, без фона 1. Пламени огня - из огня появляется феникс - перед фениксом появляется бокал с пивом-статичный кадр феникса с пивом- феникс улетает- пиво пропадает в огне. ...