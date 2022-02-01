Magpicasso

Павел Магась Magpicasso

 
65 летРоссия/Волгоград
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Истинным художникам равно удаются типы и негодяев и порядочных людей...

Опытный профессиональный художник, 60 лет, факультет живопись, графика. 

http://illustrators.ru/users/id5433

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