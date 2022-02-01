Истинным художникам равно удаются типы и негодяев и порядочных людей...
Опытный профессиональный художник, 60 лет, факультет живопись, графика.
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Портфолио
- Арт для игры.229 просмотров
- Арт к игре237 просмотров
- Мужской портрет214 просмотров
- Набросок. Сангина.228 просмотров
- Набросок. Сангина.203 просмотра
- Женский портрет. Холст, масло.183 просмотра
- Женский портрет. Холст, масло.218 просмотров
- Женский портрет. Холст, масло.199 просмотров
- Иллюстрация для детской книги.247 просмотров
- Иллюстрация для детской книги.773 просмотра
- Иллюстрация для детской книги.185 просмотров
- Иллюстрация для детской книги.173 просмотра