Видеомонтажер из Украины

Занимаюсь монтажем роликов более 7 лет, имею ютуб каналы которые свыше 100 000 подписчиков.

С радостью сделаю для вас ролик, особенно в это сложное время в моей стране. Пришлось эвакуироваться со своего города оставив технику дома, пока что нашел новую технику и нужно кормить семью.

Так же занимаюсь 3D моделированием но к сожалению компьютер который я сейчас взял на прокат 3д не потянет, только монтаж.