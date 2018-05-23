MakNag

Максим MakNag

 
26 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтажер из Украины

Занимаюсь монтажем роликов более 7 лет, имею ютуб каналы которые свыше 100 000 подписчиков. 

С радостью сделаю для вас ролик, особенно в это сложное время в моей стране. Пришлось эвакуироваться со своего города оставив технику дома, пока что нашел новую технику и нужно кормить семью. 

Так же занимаюсь 3D моделированием но к сожалению компьютер который я сейчас взял на прокат 3д не потянет, только монтаж. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
webcreatr
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
$80
10 баллов
6 лет назад
Требуется монтажер видео и не большие эффекты, ролик порядка 15 минут
Отличный профессиональный исполнитель! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, максимально упрощает работу и оплата моментальная. Очень рад был с вами работать и всем советую) Всего хорошего)
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