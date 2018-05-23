Видеомонтажер из Украины
Занимаюсь монтажем роликов более 7 лет, имею ютуб каналы которые свыше 100 000 подписчиков.
С радостью сделаю для вас ролик, особенно в это сложное время в моей стране. Пришлось эвакуироваться со своего города оставив технику дома, пока что нашел новую технику и нужно кормить семью.
Так же занимаюсь 3D моделированием но к сожалению компьютер который я сейчас взял на прокат 3д не потянет, только монтаж.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
6 лет назад
Отличный профессиональный исполнитель! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, максимально упрощает работу и оплата моментальная. Очень рад был с вами работать и всем советую) Всего хорошего)