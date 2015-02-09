MakarovaAnna

Копирайтинг/рерайтинг/написание статей/перевод/перепечатывание

Доброго времени суток. На данный момент работаю в строительной компании, в должности юрисконсульт, обладаю грамотным слогом, юридической терминологией, раннее имела опыт составления исковых заявлений. Кроме этого продвинутый пользователь систем (Word, Exel, интернет). Обладаю хорошей скоростью печати, а также свободным временем в течении дня (3-4 часа время варьируется). Сферы деятельности не ограничены юриспруденцией, хорошо знакома с ЗОЖом и правильным питанием, опыт написания статей на форумах и др.